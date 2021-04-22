В Кирове разыскивают мужчину, не платящего алименты ребенку-инвалиду

Если вы знаете, где находится этот человек, сообщите об этом в службу судебных приставов. Фото: пресс-служба УФССП России по Кировской области

Кировские судебные приставы разыскивают злостного неплательщика алиментов. По сообщению пресс-службы областного УФССП, мужчина умышленно скрывается от выплаты алиментов своему ребенку с особенностями развития, живущему сейчас в детском доме.

Разыскиваемый - Дмитрий Александрович Зыков, 16.01.1981 года рождения. Помимо долгов на содержание своего ребенка, на кировчанине висит еще несколько делопроизводств. Общая сумма, с которой должен расстаться мужчина, уже достигла 850 тысяч рублей.

Судебные приставы просят кировчан помочь в розыске алиментщика. Если вы видели этого человека или знаете, где он находится, просьба сообщить об этом по телефону: 8(8332)48-99-05.