Cтатистика по COVID-19 в Кировской области: 71 случай заражения за сутки

В тяжелом состоянии находятся 80 пациентов, 9 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Фото: Иван МАКЕЕВ

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 22 апреля.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 71 новый случай заражения COVID-19. За этот же период выздоровели 238 человек.

На стационарном лечении сейчас находятся 1035 жителей области, у 903 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 860 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 132 пациентов диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 80 пациентов, 9 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев с начала пандемии увеличилось до 341 (+1). За неделю - с 12 по 18 апреля - в госпиталях Кировской области скончались пять пациентов.

В амбулаторных условиях проходят лечение 2064 пациента. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2587 исследований на COVID-19.