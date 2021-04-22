Половодье в Кировской области 2021: Уровень воды в Вятке перешагнул трехметровую отметку

В Кировской области уровень воды на Вятке поднялся до + 312 см. Фото: admkirov.ru

В Кировской области уровень воды на реке Вятке за сутки поднялся на 23 см. Всего с начала паводков он достиг отметки с 0 до + 312 см. Об этом сообщили в горадминистрации, опираясь на данные ЦГМС.

В Первомайском районе Кирова продолжаются собрания с гражданами в часто подтопляемых зонах. Подобные встречи уже проводились 19 и 20 апреля. В них принимают участие представители территориального управления, пожарного надзора и полиции. В скором времени такие мероприятия пройдут с жителями микрорайонов Красный Химик и Спичфабрика. В настоящее время небольшие подтопления зафиксированы в поселке Широковский у дома № 4 и у дороги в Заречном парке.

Напомним, что большинство рек области уже очистились ото льда. Готовность муниципалитетов к паводкам 20 апреля проверили представители администрации губернатора и городских властей. Из-за роста уровня воды, «от большой земли» оказались отрезаны населенные пункты в Нагорском Афанасьевском, Верхнекамском, Зуевском, Даровском, Кикнурском, Кильмезском, Лузском, Нагорском, Нолинском, Советском районах и микрорайон Каринторф в городе Кирово-Чепецк. Все они обеспечены необходимым запасом продовольствия и медикаментов.