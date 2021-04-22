Профильная комиссия Гордумы согласилась на Дмитрия Печенкина

Дмитрий Печенкин родился в 1983 году. Фото: admkirov.r

В среду, 21 апреля, состоялась заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, регламенту и депутатской этике Гордумы. Первый вопрос в повестке, который рассмотрели депутаты, касался дачи согласия на назначение Дмитрия Печенкина на должность начальника департамента городского хозяйства.

Кандидата на пост представлял Дмитрий Осипов. По словам сити-менеджера, Дмитрий Александрович за годы работы в администрации приобрел профессиональные знания и навыки, а также опыт руководящей работы.

- Я тоже считаю, что Дмитрий Александрович имеет немалый опыт работы. Предлагаю поддержать эту кандидатуру, – отметил председатель профильной комиссии Юрий Шлемензон.

В итоге члены комиссии единогласно поддержали кандидатуру Дмитрия Печенкина на должность начальника департамента городского хозяйства. Окончательное решение о его назначении будет принято депутатами на заседании Гордумы 28 апреля.

СПРАВКА «КП»

Дмитрий Печенкин родился в 1983 году. В 2005 окончил ВятГГУ по специальности «государственное и муниципальное управление». В 2016 году прошел профессиональную переподготовку в РАНХиГС по направлению «юриспруденция».

С 2007 года работал на разных должностях в теруправлении по Октябрьскому району и администрации города. С января 2020 года по настоящее время занимает должность заместителя начальника департамента городского хозяйства.