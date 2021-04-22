Кировчан опрашивают о необходимости проведения выходных ярмарок

Опрос поможет определить нужность проведения ярмарок, а также наиболее предпочтительные для этого места. Фото: admkirov.ru

Кировская мэрия собирает мнения горожан по поводу проведения ярмарок выходного дня. Опрос стартовал на сайте администрации. Выразить свои предпочтения может любой желающий - как покупатель, так и предприниматель.

Мнения собирают, чтобы определить дополнительные возможности реализации продукции местных производителей. В частности, с помощью опроса можно узнать, как вообще жители региона относятся к таким ярмаркам и насколько они нужны и интересны, а также выяснить наиболее востребованные товары. Вопрос о периодичности и самых предпочтительных местах проведения тоже есть в опросе.

Выразить свое мнение кировчане могут по этой ссылке.