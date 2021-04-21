Неравнодушным кировчанам предлагают помочь приютским животным

Питомцам, живущим в приютах и на передержках, нужна помощь кировчан. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Неравнодушные кировчане собирают помощь для братьев меньших. В Октябрьском районе проходит акция «Счастливый хвост». Цель - собрать крупы, корма и амуницию для животных, живущих в приютах города и на передержках.

По информации кировской мэрии, акция проходит на территории девятого округа и продлится до 27 апреля. Мероприятие стартовало 4 апреля, и на данный момент неравнодушные жители собрали уже 15 кг круп и пять - влажного и сухого корма. Кроме того, кировчане несут различную амуницию - пледы, подстилки, пеленки, игрушки, поводки и наполнители.

Сейчас акция продолжается, и принять участие может любой желающий. Помимо кормов и нужных вещей, принимаются также чистые трикотажные изделия, которые пойдут на бандажи и попоны, чистое постельное белье, полотенца и влажные салфетки. Чтобы передать для зверьков помощь, нужно предварительно позвонить по номерам:

- 8-912-734-35-92 - Ирина;

- (8332) 22-48-30 - Александра.