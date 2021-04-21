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Общество21 апреля 2021 16:44

В Нововятском районе с 7.00 до 21.00 22 апреля закроют железнодорожный переезд

На данном участке будут проводить работы по замене резинового настила
Алексей РомановАлексей Романов
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В Нововятском районе 22 апреля временно закроют железнодорожный переезд.

В Нововятском районе 22 апреля временно закроют железнодорожный переезд.

Фото: Рамиль Галиев

В Нововятком районе Кирова 22 апреля с 7.00 до 21.00 закроют железнодорожный переезд. Автомобильное движение будет ограничено. Об этом сообщили в ГЖД.

Отметим, что на данном участке проведут работы по замене резинокордового настила. Движение автотранспорта по железнодорожному переезду 961 км (слобода Луговые, Нововятский район г. Кирова) будет ограничено. В связи с этим автомобилистам придется пересмотреть маршруты движения. Горьковская железная дорога просит с пониманием отнестись к временным неудобствам. Пропуск специального автотранспорта будет организован в оперативном режиме.