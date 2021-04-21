Уровень подъема воды в кировских реках не превысил 45 см за сутки

Рост уровней воды в реках области составил от 2 до 45 см. Фото: kirovreg.ru

Уровень воды в реках Кировской области продолжает подниматься. За минувшие сутки рост не составил более 45 см. Об этом сообщил Кировский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Подъем уровней воды зафиксировали на Вятке, Лузе, Кобре, Белой Холунице, Чепце, Пижме, Кильмези, а также в низовьях Камы и Моломы. Рост составил от 2 до 45 см. На остальных же реках области вода уже начинает убывать.

Сейчас продолжается редкий и средний ледоход на Каме, Вятке, Кобре, Летке, Белой и Черной Холунице, Моломе и Пижме; густой - на Вятке у гидропоста Киров и Лузе. Река Великая полностью очистилась от зимних оков.

По состоянию на 21 апреля временно ограничено движение по 18 мостам в 12 районах региона. Это Афанасьевский (2 моста), Белохолуницкий, Верхнекамский, Зуевский, Даровской (3 моста), Кикнурский, Кильмезский, Лузском (2 моста), Нагорский (3 моста), Нолинский, Советский районы и Кирово-Чепецк. Все отрезанные от «большой земли» населенные пункты обеспечены едой, лекарствами и предметами первой необходимости. До населения и всех экстренных служб доведены места переправ.