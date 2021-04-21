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Происшествия21 апреля 2021 14:40

В Верхнекамском районе водолазы нашли тело рыбака, пропавшего 16 апреля

Причиной смерти стало утопление
Алексей РомановАлексей Романов
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В поселке Рудничный водолазы подняли тело пропавшего 16 апреля рыбака.

В поселке Рудничный водолазы подняли тело пропавшего 16 апреля рыбака.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В поселке Рудничный водолазы нашли тело мужчины, который 16 апреля отправился на подледную рыбалку на местный пруд. Причиной смерти стало утопление. Об этом сообщили в УМВД России по Кировской области.

Напомним, что о пропаже мужа заявила жена погибшего. Спасатели прибыли на место, но посредине водоема обнаружили лишь его головной убор.

Сотрудники МЧС и МВД напоминают, что весенний лед нельзя использовать для пеших переправ. Он очень тонкий и не способен выдержать человека. Необходимо соблюдать меры предосторожности и следить за детьми, гуляющими вблизи водоемов.

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