Кировчанин получил три с половиной года колонии за попытку убить родственника

Отбывать свое наказание мужчина будет в колонии строгого режима. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове осудили 58-летнего местного жителя за покушение на своего 15-летнего родственника. Мужчина попытался задушить подростка. Об этом рассказали в областном Следственном комитете.

Инцидент произошел весной минувшего года, в ночь на 12 мая. Кировчанин пришел к своим родственникам и начал требовать денег у племянницы. Ее 15-летний сын, по всей видимости, вступился за мать, в результате чего между подростком и мужчиной вспыхнул конфликт. Оба вышли из квартиры на лестничную площадку, где кировчанин и набросился на родственника, схватив за шею и сдавив. После ударив мальчика о стену, он набросил на шею ребенка ремень от барсетки и затянул, угрожая убить родственника. К счастью, на шум из квартиры выбежала и мать подростка, отбив сына. Скорее всего, она же и вызвала полицию.

Кировчанин признал свою вину на допросе. В итоге его признали виновным в покушении на убийство своего родственника. Суд приговорил мужчину к трем с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.