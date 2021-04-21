В Кировской области металлоискатель принял «капсулу времени» за бомбу

Житель Кировской области принял «капсулу времени» за бомбу. Фото: 43.мвд.рф

Во вторник, 20 апреля, в лесном массиве вблизи нежилой деревни Зоричи мужчина нашел металлический контейнер цилиндрической формы с запечатанной крышкой. Он предположил что это бомба и вызвал полицию. Об этом сообщили в УМВД России по Кировской области.

Прибывшие на место специалисты оцепили потенциально-опасный участок. Вскрыв содержимое контейнера, они обнаружили больше пяти тысяч советских и российских монет разных номиналов 1961-2014 годов выпуска, четыре ножа, значки, бижутерию, неработающий сотовый телефон и визитные карточки.

На визитках был написан номер телефона. Позвонив, полицейские выяснили, что это «капсула времени» которую бывший местный житель заложил здесь несколько лет назад. После чего мужчина переехал в Москву. Координаты местонахождения своего «послания» он планировал сообщить своим внукам.

Все найденное имущество вернули владельцу. Сотрудники МВД напоминают, что подозрительные предметы нельзя трогать руками, переносить и пытаться разобрать. Информацию об их местонахождении необходимо незамедлительно сообщить в полицию.