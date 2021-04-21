Члены ОПГ, инсценировавшие ДТП в Кировской области, получили реальные сроки

На основании собранных следователями доказательств суд, с учетом мнения государственного обвинителя прокуратуры Кировской области, признал мужчин виновными. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове вынесен приговор членам ОПГ, инсценировавшим ДТП для получения страховых выплат, а также их соучастникам, сообщили в пресс-службе СК РФ по Кировской области.

С апреля 2016 года по июль 2018 года организованной преступной группой, в состав которой входили порядка двенадцати человек, в том числе экс-заместитель начальника полиции МО МВД России «Мурашинский» и бывший сотрудник уголовного розыска, было инсценировано нескольких десятков ДТП. В последующем данные о фиктивных автомобильных авариях передавались страховым компаниям для возмещения ущерба.

С апреля 2016 года по июль 2018 года организованной преступной группой было инсценировано несколько десятков ДТП. Фото: kirov.sledcom.ru

- В результате данных незаконных действий фигуранты уголовного дела совершили хищение денежных средств у восьми страховых компаний на общую сумму более 14 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе СК РФ по Кировской области.

В итоге судом члены ОПГ и соучастники признаны виновными по ст.159.5 УК РФ - «мошенничество в сфере страхования»:

- трем лицам, заключившим досудебное соглашение, было назначено наказание в виде штрафа в размере от 150 до 400 тысяч рублей;

- двоим, заключившим досудебное соглашение, назначено наказание в виде лишения свободы на сроки 2 года и 6 месяцев и 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима;

- четырем участникам суд назначил наказание в виде исправительных работ на срок от 1 года до 1,5 лет;

- двум бывшим сотрудниками полиции назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев и 1 года и 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения;

- лидеру ОПГ назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.