Сборная Кировской области привезла золотые медали с чемпионата и первенства ПФО по киокусинкай

Спортсмены из Кировской области завоевали 23 медали. Фото: vk.com/youthsport43
17 апреля в Пензе завершились чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по Киокусинкай в разделах ката и ката-группа.
Сборная нашей области завоевала золото как в чемпионате, так и в первенстве ПФО.
За медали боролось около 160 каратистов из восьми регионов России.
По результатам чемпионата ПФО трое кировчан получили медали. Алексей Губанищев занял первое место, Татьяна Шишкина второе, а Диана Асадова третье. Также бронзовой медали удостоился Кирилл Берестов по результатам первенства ПФО среди мальчиков 10-11 лет. Среди девочек в данной категории третье место у кировчанки Альбины Фатфуллиной. За командные выступления, золотые медали достались Полине Вахрушевой, Дарье Клабуковой, Ростиславу Толстоброву, а серебряные были вручены Илье Санникову, Альбине Фатфуллиной и Полине Рассановой.
Всего спортсмены из Кировской области завоевали 23 медали на прошедших соревнованиях.