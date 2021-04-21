Cтатистика по COVID-19 в Кировской области: число летальных случаев с начала пандемии увеличилось до 340

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 83 пациента. Фото: ИВАНОВА Диана

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 21 апреля.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 72 новых случая заражения COVID-19. За этот же период выздоровели 169 человек.

На стационарном лечении сейчас находятся 1129 жителей области, у 904 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 852 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 225 пациентов диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 83 пациента, 7 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев с начала пандемии увеличилось до 340 (+1). За неделю - с 12 по 18 апреля - в госпиталях Кировской области скончались пять пациентов.

В амбулаторных условиях проходят лечение 2142 пациента. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2524 исследования на COVID-19.