Где можно проголосовать за присвоение Кирову звания «Город трудовой доблести»

В Кирове открыли 10 пунктов, где можно проголосовать за присвоение областному центру звания «Город трудовой доблести». Фото: admkirov.ru

В Кирове работают 10 пунктов сбора подписей, где жители могут отдать свой голос за присвоение областному центру звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщили в горадминистарции.

Отметим, что проголосовать можно в торговых центрах «ЦУМ», «Глобус», «Макси» на улице Луганской, «Время простора», а также на Театральной площади. Кроме того, такая возможность есть на площадках у филармонии и цирка, в Александровском саду и в двух парках: Кочуровском и Победы.

Напомним, что с инициативой присвоения Кирову этого почетного звания выступили представители промышленных предприятий и бизнес-сообществ. Помимо очного голосования, все желающее могут высказать свое мнение по данному вопросу на сайте.

Добавим, что голосование продлится до 30 апреля. На сегодняшний день собрано уже 104 тыс. 440 подписей.