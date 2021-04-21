Прогноз погоды в Кировской области: в первой половине мая возможны ночные заморозки и холодные дни

Предстоящий май в Кировской области ожидается холодным и дождливым. Фото: Андрей ЗАМАХИН

Заключительный месяц весны в Кировский области ожидается холодным и дождливым. В первой половине мая ночью возможны заморозки. Об этом рассказали в паблике «Любительская метеорология в Кирове».

Отметим, что уже со среды, 21 апреля, погода начнет меняться. Солнышко спрячется за тучи и начнутся кратковременные дожди. До конца недели в некоторых районах области выпадет большое количество осадков - до 15 литров воды на квадратный метр. Все это ускорит сход снега в лесах и на затененных участках.

Добавим, что долгосрочный прогноз носит предварительный характер и может не раз меняться.