Прогноз погоды в Кировской области: в первой половине мая возможны ночные заморозки и холодные дни

Предстоящий май в Кировской области ожидается холодным и дождливым.
Фото: Андрей ЗАМАХИН
Заключительный месяц весны в Кировский области ожидается холодным и дождливым. В первой половине мая ночью возможны заморозки. Об этом рассказали в паблике «Любительская метеорология в Кирове».
Отметим, что уже со среды, 21 апреля, погода начнет меняться. Солнышко спрячется за тучи и начнутся кратковременные дожди. До конца недели в некоторых районах области выпадет большое количество осадков - до 15 литров воды на квадратный метр. Все это ускорит сход снега в лесах и на затененных участках.
Добавим, что долгосрочный прогноз носит предварительный характер и может не раз меняться.