В ДТП в Куменском районе погиб человек

От удара Lada Granta выбросило с дороги. Фото: vk.com/gibdd43

В автомобильной аварии в Куменском районе погиб один человек. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Во вторник, 20 апреля, на 60-ом км автодороги Киров - Малмыж - Вятские Поляны произошла автомобильная авария со смертельным исходом. По предварительной информации, на трассе столкнулись две отечественные легковушки. От удара Lada Granta выбросило с дороги.

- В результате происшествия 53-летний водитель автомобиля Lada Granta погиб, - сообщили в ГИБДД. - По факту автомобильной аварии проводится проверка.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло два ДТП, в которых один человек погиб и один получил травмы.