Дефекты на отремонтированных дорогах в Кирове должны устранить до 1 июля

В ходе рейдов специалисты зафиксировали дефекты. Фото: admkirov.ru

В Кирове подрядные организации должны устранить дефекты, которые были выявлены на дорогах, отремонтированных в рамках нацпроекта «БКАД», до 1 июня текущего года, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

- С 7 апреля контрольная группа осмотрела 107 объектов, - сообщила заместитель директора УДПИ Марина Бармина. - В ходе рейдов специалисты зафиксировали дефекты, среди которых чаще всего встречались трещины, сколы бордюрного камня и просадка поверхности.

Напомним, что с 2017 году в рамках нацпроекта в областном центре отремонтировано 263 улицы. На все объекты действует гарантия в течение четырех лет. Обследование специалисты проводят два раза в год - весной и осенью.