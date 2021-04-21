Кировская область вошла в ТОП-10 субъектов РФ по мероприятиям, проведенным к дню победы

Кировская область вошла в число10 лучших регионов России по патриотическому воспитанию молодежи. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кировской области большое внимание уделяется патриотическому воспитанию молодого поколения. Благодаря реализации программ «Развитие системы патриотического воспитания детей и молодежи» и «Увековечение памяти погибших при защите Отчества на 2019 – 2024 годы» за 2020 год удалось восстановить и обустроить 108 захоронений останков кировчан, отдавших жизнь за спасение страны в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Отметим, что наша область вошла в число 10 лучших субъектов РФ по организации и проведению мероприятий к Дню Победы. В них активно принимают участие 517 образовательных учреждений, в 15 из которых есть 74 кадетских класса. Кроме того, много молодых кировчан включены в состав 160 военно-патриотических клубов, 23 поисковых и 293 юнармейских отрядов.

Добавим, что прошлый год был объявлен Годом Памяти и Славы во всех учебных организациях. Общее количество молодежи, задействованной в реализации акций и мероприятий в сфере патриотического воспитания, составило более 270 000 человек.