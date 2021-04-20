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Происшествия20 апреля 2021 17:42

В Кировской области с рельсов сошли вагоны, груженные лесом

В происшествии никто не пострадал
Андрей Сергеев
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Инцидент случился 20 апреля в 7.17 на путях необщего пользования. Фото: Кировская транспортная прокуратура

Инцидент случился 20 апреля в 7.17 на путях необщего пользования. Фото: Кировская транспортная прокуратура

В Кировской области в районе железнодорожной станции Вазюк произошел сход с рельсов трех вагонов, груженных лесом, сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры.

- Инцидент случился 20 апреля в 7.17 на путях необщего пользования протяженностью 2350 метров, принадлежащих ООО «ХК «Опаринский ЛПХ» и примыкающих к станции Вазюк, - уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

Известно, что в происшествии никто не пострадал. Причиной случившегося могло стать неудовлетворительное состояние железнодорожного пути. В настоящее время прокуратура проводит проверку.

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