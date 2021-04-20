Объем добычи полезных ископаемых в Кировской области сократился на 34,2%

Выпуск продукции обрабатывающих производств вырос на 6 процентов. Фото: pixabay.com

В Кировской области продолжают увеличиваться темпы промышленного производства. Так, рост индекса в январе-марте 2021 года составили 6,8% по отношению к аналогичному периоду минувшего года, сообщили в Кировстате.

- Увеличение производства отмечено в организациях по обеспечению электрической энергией, газом и паром; кондиционированию воздуха (на 14,4%), - сообщили в ведомстве. - Выпуск продукции обрабатывающих производств вырос на 6%.

Индексы производства. Фото: kirovstat.gks.ru

Снижение объемов относительно января - марта прошлого года произошло в сфере добычи полезных ископаемых (на 34,2%), а также в производстве по виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» (на 2,4%).