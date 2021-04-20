В Куменском районе планируют построить 30,86 км распределительных газопроводов

В 2021 году 430 домов и квартир Куменского района подключат природный газ. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По результатам конкурсов заключены договоры с подрядными организациями, которые построят распределительный газопровод в Куменском районе. Об этом сообщили в правительстве Кировской области.

Отметим, что всего в муниципалитете проложат 30,86 км труб. Из них 8,16 км в деревне Большой Перелаз, в селе Бельтюги - 4,73 км, в Верхобыстрице - 9,02 км, селе Березник - 8,95 км. В результате жители 430 домов смогут пользоваться природным газом.

Отметим, что в 2021 году за счет средств «Газпрома» планируется построить

65,7 км межпоселковых газопроводов к 24 населенным пунктам. Кроме того, должны завершиться работы по возведению 74,6 км газовых труб в городе Слободском.

Добавим, что в текущем году на проектирование и строительство газопроводов в бюджете Кировской области заложено 240 млн рублей. Всего по программе газификации региона за ближайшие четыре года планируется обеспечить голубым топливом более 90 населенных пунктов в 17 муниципалитетах.