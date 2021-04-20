Житель Кировской области может сесть в тюрьму из-за неуплаты алиментов своей матери

На жителя Кировской области, который пять лет не платил алименты своей нетрудоспособной матери, завели уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дознаватели службы судебных приставов возбудили уголовное дело на 43-летнего жителя Кировской области. Мужчина на протяжении пяти лет не платил своей нетрудоспособной матери алименты. Общая сумма задолженности составляет более 150 тысяч рублей.

Отметим, что по решению суда мужчина должен ежемесячно выплачивать своей матери 50% величины прожиточного минимума для пенсионеров - 5011 рублей. Однако он этого не делал. Ему за это грозит лишение свободы на срок до одного года. В колонии 50% с его зарплаты будут перечислять на содержание матери.