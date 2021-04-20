В пгт. Рудничный во время рыбалки на местном пруду пропал мужчина

Спасатели четвертый день ищут мужчину, который не вернулся домой после рыбалки. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Уже четвертый день на водоеме поселка Рудничный Верхнекамского района проходит поисково-спасательная операция по обнаружению мужчины или его тела. Он 16 апреля отправился на рыбалку и до сих пор не вернулся. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Отметим, что на месте происшествия нашли только головной убор мужчины. Представители МЧС напоминают, что в регионе начался сезон паводков и призывают жителей Кировской области отказаться от выхода на лед и подледной рыбалки.