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Общество20 апреля 2021 13:44

В пгт. Рудничный во время рыбалки на местном пруду пропал мужчина

Пока удалось найти только его шапку
Алексей РомановАлексей Романов
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Спасатели четвертый день ищут мужчину, который не вернулся домой после рыбалки.

Спасатели четвертый день ищут мужчину, который не вернулся домой после рыбалки.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Уже четвертый день на водоеме поселка Рудничный Верхнекамского района проходит поисково-спасательная операция по обнаружению мужчины или его тела. Он 16 апреля отправился на рыбалку и до сих пор не вернулся. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Отметим, что на месте происшествия нашли только головной убор мужчины. Представители МЧС напоминают, что в регионе начался сезон паводков и призывают жителей Кировской области отказаться от выхода на лед и подледной рыбалки.