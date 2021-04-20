«Кировский лесопромышленный комбинат» выплатил своим работникам более 6 млн рублей

В Опаринском районе лесопромышленное предприятие погасило задолженность по зарплате перед своими сотрудниками более чем на 6 млн рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

«Кировский лесопромышленный комбинат» после прокурорского вмешательства погасил задолженность по зарплате перед 231 работником. Общая сумма долга составила более 6 млн рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Cотрудники ведомства провели проверку и выявили нарушения закона по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства). Директору комбината выписали штраф в размере 20 тысяч рублей. Все права сотрудников восстановлены.