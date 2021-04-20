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Происшествия20 апреля 2021 13:24

В Котельниче возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего пилорамы

Мужчина получил травму головы во время работы за станком
Андрей Сергеев
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В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Фото: kirov.sledcom.ru

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Фото: kirov.sledcom.ru

В Кировской области возбуждено уголовное по факту гибели рабочего пилорамы в городе Котельниче, сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

Инцидент произошел 13 апреля на одном из производств в Котельниче. Сотрудник пилорамы во время работы за многопильным оборудованием получил травму головы. Часть обрабатываемой детали вылетела из станка и попала в лицо рабочему. Он был срочно доставлен в больницу, но несмотря на усилия медиков скончался.

- ЧП могло произойти в результате нарушения сотрудниками предприятия требований охраны труда, - сообщили в пресс-службе ведомства. - При этом установлено, что указанный многопильный станок в Ростехнадзоре не зарегистрирован.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

ЧП