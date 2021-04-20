Бывший глава Унинского района стал фигурантом уголовного дела

Бывший глава района задержан, на него завели уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На бывшего главу Унинского района завели уголовное дело. Его подозревают в присвоении казенных денег. Об этом сообщили в областном Следственном комитете.

Как выяснило ведомство, мужчина, будучи главой района, в 2019 году продал чермет, бывший ранее муниципальным имуществом, списанным с баланса. Вырученная сумма превысила 370 тысяч рублей. Полученные с продажи казенного имущества средства должны пойти в бюджет района, однако бывший глава распорядился ими по собственному усмотрению. В итоге казна понесла ущерб в крупном размере.

Сейчас бывшего главу района задержали. Расследование уголовного дела продолжается. Максимум кировчанину светит до шести лет тюрьмы, а также штраф - до десяти тысяч рублей.