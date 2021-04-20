Житель Котельнича, укравший из столовой техникума две тысячи рублей, может сесть на 2 года

Житель Котельнича, который похитил из кассы столовой техникума две тысячи рублей, может сесть в тюрьму на два года. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Полицейские города Котельнича задержали местного жителя, который украл из образовательного учреждения две тысячи рублей. Об этом сообщили в УМВД России по Кировской области.

Сотрудники ведомства установили, что ночью 16 апреля 65-летний мужчина проник в столовую техникума, разбив оконное стекло. Из кассового аппарата ему удалось похитить две тысячи рублей. Вскоре установили личность преступника и задержали его. В отношении мужчины возбудили уголовное дело части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с проникновением в помещение». Подозреваемому может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Расследование продолжается.