В Мурыгино двое детей провалились под лед на реке

Сейчас тело утонувшего ребенка продолжают искать. Фото: vk.com/suskko

В Мурыгино расследуют гибель ребенка, утонувшего на реке. 10-летний мальчик играл с другом, когда произошла трагедия.

Все случилось 19 апреля около 17 часов. Как сообщает областное УМВД, двое детей приехали на велосипедах на реку Медянку и вышли на лед. В какой-то момент тот треснул, и ребята упали в воду. Один из мальчиков смог выбраться из воды самостоятельно, а второго унесло течением. Ребенок, с его слов, пытался помочь другу, но не смог, и тогда побежал за взрослыми, которым сообщил о произошедшем.

Сейчас тело утонувшего мальчика все еще ищут. Следователи устанавливают все условия и обстоятельства трагедии. Кировчан убедительно просят объяснить своим детям, что играть на льду очень опасно. Далеко не всегда он начинает трещать под ногами, а может сразу провалиться. Взрослых жителей региона просят также не подвергать свою жизнь опасности и не выходить на тонкий лед без необходимости.