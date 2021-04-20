В Кирове водитель кроссовера протаранил рекламный щит

Основной удар пришелся на водительскую сторону авто. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове в результате автомобильной аварии пострадали два человека. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Во вторник ночью, 20 апреля, около дом №16 на улице Проезжей 33-летний водитель Kia Sportage потерял управление над автомобилем. По предварительным данным, кроссовер на полном ходу протаранил сугроб, а после врезался на опору рекламного щита. Основной удар пришелся на водительскую сторону авто.

- В результате происшествия два человека получили травмы: водитель автомобиля (госпитализирован) и его 35- летний пассажир (не госпитализирован), - сообщили в ГИБДД.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло одно ДТП, в котором два человека получили травмы.