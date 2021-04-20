Статистика по COVID-19 в Кировской области: в регионе выявлено 73 новых случая

За прошедшие сутки лабораториями региона выполнено 2 520 исследований на COVID-19. Фото: Алиса ТИТКО

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 20 апреля.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 73 новых случая заражения COVID-19. За этот же период выздоровели 174 человека.

На стационарном лечении сейчас находятся 1153 жителя области, у 940 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 885 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 213 пациентов диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 93 пациента, 8 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев с начала пандемии увеличилось до 338. За неделю - с 12 по 18 апреля - в госпиталях Кировской области скончались пять пациентов.

В амбулаторных условиях проходят лечение 2163 пациента. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2520 исследований на COVID-19.