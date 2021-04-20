К началу летнего сезона готовятся 482 оздоровительных лагеря

22 загородных стационарных лагеря начнут свою работу в 2021 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области в 2021 году во время летней оздоровительной компании лагеря примут более 46 тысяч детей. В текущем году свою работу планируют начать 482 учреждения, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- 458 лагерей с дневным пребыванием детей на базе школ, 22 загородных стационарных и два, организованных санаторными организациями, - уточнили в пресс-службе правительства Кировской области. - Кроме того, 4 дневных лагеря планируют проведение осенних смен.

Заместитель министра спорта и молодежной политики Кировской области Юлия Назарова сообщила, что в регионе уже разработан план проведения проверок, которые завершатся 20 мая.

- Сегодня организации отдыха детей и их оздоровления проводят мероприятия по подготовке к предстоящему оздоровительному сезону, - сообщила Юлия Назарова. - Имеющиеся недочеты планируют установить до начала сезона 2021 года.