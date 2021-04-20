В Кирове появились два новых объекта культурного наследия

В Кирове два дома получили статус объектов культурного наследия. Фото: .kirovreg.ru

В Кирове определили два новых объекта культурного наследия. Соответствующее постановления подписали в региональном правительстве.

Первым стал дом на улице Преображенской, 82. Здесь с 1912 по 1927 год жила и работала видный общественный деятель и революционер Людмила Громозова .

Вторым объектом признан дом №113 по улице Свободы (ранее «Городская пожарная часть» - Ред.) Оба здания вошли в зону особой охраны. На их территории запрещено капитальное строительство. Также нельзя устанавливать кондиционеры, антенны и иное инженерное оборудование на фасадах, проводить работы, создающие динамическую нагрузку на здание, а также высаживать деревья и кустарники, чья высота превышает 1,5 метра и др. Подробнее с документами можно ознакомиться на сайте правительства Кировской области.