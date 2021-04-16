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Общество16 апреля 2021 10:16

В Кирове детский сад выплатит моральную компенсацию в 100 тысяч рублей четырехлетнему ребенку

Мальчик сломал ногу во время прогулки на территории дошкольного учреждения
Алексей РомановАлексей Романов
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Кировский детский сад выплатит 100 тысяч рублей моральной компенсации четырехлетнему мальчику, который пострадал из-за халатности воспитателей. Фото: genproc.gov.ru

Кировский детский сад выплатит 100 тысяч рублей моральной компенсации четырехлетнему мальчику, который пострадал из-за халатности воспитателей. Фото: genproc.gov.ru

В Кирове суд признал вину дошкольного учреждения в халатности, в результате которой четырехлетний ребенок сломал ногу. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

В августе 2020 года во время прогулки мальчик получил серьезную травму. Ему пришлось проходить длительное лечение. В связи с этим, мама пострадавшего обратилась в прокуратуру с просьбой разобраться в случившемся. Проверка установила, что ребенок пострадал из-за невнимательности воспитателей.

Теперь детский сад должен выплатить пострадавшему мальчику моральную компенсацию размере 100 тысяч рублей. Исполнение решения суда находится на контроле ведомства.