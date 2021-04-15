В Кирове продолжат ограждать улицы деревьями и кустарниками

Дороги Кирова продолжат ограждать деревьями и кустарниками. Фото: admkirov.ru

В 2021 году дороги областного центра продолжат ограждать с помощью «живой изгороди». Планируется разместить саженцы вдоль 1,5 км дорог. Об этом сообщили в горадминистрации.

Отметим, что установка ограждений из металлических конструкций в местах частых ДТП, вблизи образовательных учреждений, на пешеходных переходах регламентировано ГОСТами и правилами дорожного движения. За невыполнения данных требований предусмотрена административная ответственность и наложение крупных штрафов. В связи с этим работа по их оборудованию будет проводится и далее.

Добавим, что в 2020 году «живая изгородь» появилась на улицах Московской и Воровского.