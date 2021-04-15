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Общество15 апреля 2021 12:55

В Кирове ночью 15 апреля с 7 этажа выпал мужчина

Молодой человек скончался на месте
Алексей РомановАлексей Романов
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В Кирове в районе 5 часов утра на улице Потребкооперации, 44 с балкона 7 этажа выпал молодой мужчина. Фото: vk.com/kirov_blacklist

В Кирове в районе 5 часов утра на улице Потребкооперации, 44 с балкона 7 этажа выпал молодой мужчина. Фото: vk.com/kirov_blacklist

В Кирове в ночь с 14 на 15 апреля в в микрорайоне «Слобода Курочкины» на улице Потребкооперации, 44 с балкона 7 этажа выпал мужчина. От полученных травм молодой человек скончался на месте.

Как рассказали жильцы дома в паблике «Киров без цензуры» несчастный случай произошел в 5 утра.

В пресс-службе УМВД по Кировской области подтвердили гибель 23-летнего кировчанина. По факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются причины и мотивы произошедшего.