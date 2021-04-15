В Кирове на улице Шинников сбили 7-летнего мальчика

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 4 ДТП. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове под колесами иномарки пострадал 7-летний мальчик. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В среду вечером, 14 апреля, около дома №22 на улице Шинников произошла автомобильная авария с участием пешехода. По предварительной информации, 21-летний водитель Ford Focus сбил 7-летнего мальчика, который переходил дорогу в неустановленном месте.

- В результате происшествия ребенок получил травмы, - сообщили в ГИБДД. - Госпитализация ему не потребовалась.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 4 ДТП, в которых 4 человека получил травмы.