В Костино загорелась городская свалка

О начавшемся пожаре сообщили 13 апреля в 15.40. Фото: admkirov.ru

В Костино минувшим вечером, 13 апреля, загорелась городская свалка твердых бытовых отходов. Дым, идущий с нее, заметили в 15.40 и сообщили в МЧС. По информации горадминистрации, на место тут же выехали спасатели и специалисты Росприроднадзора с Роспотребнадзором.

На свалке работали сотрудники МЧС, аварийно-спасательная группа Кировского управления гражданской защиты и добровольная пожарная команда городского управления дорожной и парковой инфраструктуры. Путь к очагу возгорания им расчищали с помощью техники ГДМС. Как сообщает мэрия, угрозы для населения не было никакой. Специалисты также организовали контроль за состоянием воздуха над свалкой.

Возгорание ликвидировали уже следующим утром, 14 апреля, в 04.25. Слабое задымление наблюдалось еще какое-то время. Ситуацию контролирует Кировское управление гражданской защиты. В полицию уже направлено заявление с просьбой найти виновников пожара и установить его причину.