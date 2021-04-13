Кировский медуниверситет планирует потратить 4,3 миллиона рублей на реконструкцию корпуса

Работы планируют провести в здании на улице ул. Карла Маркса, 137. Фото: google.ru/maps

В Кирове планируют провести капитальный ремонт первого корпуса государственного медицинского университета. Соответствующий аукцион появился на портале Госзакупок.

Согласно технической документации, работы планируют провести в здании на улице ул. Карла Маркса, 137. Будущему подрядчику необходимо будет выполнить перепланировку помещения первого этажа для библиотеки, заменить стояки канализации и водоснабжения, а также отремонтировать систему электроснабжения и полы в помещениях четвертого этажа.

Максимальная стоимость работ составляет 4,3 миллиона рублей, деньги будут выделены из бюджета учреждения. Заявки на аукцион принимаются до 6 мая 2021 года, а капитальный ремонт здания должен завершиться до сентября текущего года.