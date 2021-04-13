В Кирове ищут воришку, укравшего шесть бутылок шампуня

Если вы знаете этого человека, сообщите об этом в полицию. Фото: 43.мвд.рф

В Кирове разыскивают воришку, который очень хотел помыться. Мужчина украл из городского супермаркета аж шесть бутылок шампуня. К его несчастью, он засветился на камерах видеонаблюдения.

Как сообщает областное УМВД, кража произошла 8 апреля, около 18 часов, в супермаркете на улице Карла Маркса, 25. Приметы мужчины: на вид 25-30 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения, славянской внешности. Гигиеничный вор был одет в куртку, штаны черного цвета и кроссовки - все черного цвета.

Кировчан просят помочь опознать похитителя шампуня. Если он вам известен - пожалуйста, сообщите об этом по телефонам: 67-43-18, 8-919-508-21-00 или 02 (102 с мобильного телефона).