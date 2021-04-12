В Кировской области могут увеличиться штрафы за нелегальную продажу алкоголя

Штрафы для продавцов, торгующих собственным алкоголем в магазинах, предлагают увеличить в несколько раз. Фото: Олег УКЛАДОВ

Кировские депутаты предложили увеличить штрафы за нелегальную торговлю собственным алкоголем. По их мнению, нынешняя сумму необходимо увеличить, чтобы санкции за нарушение стали действительно весомыми. Информацию сообщает пресс-служба областного Заксобрания.

С инициативой выступили Юрий Терешков и Владимир Яговкин. Депутаты предлагают увеличить сумму штрафа за продажу собственного алкоголя в торговых точках с 1,5-2 до 30-50 тысяч рублей. По их мнению, только тогда этим путем перестанут пользоваться нелегальные круглосуточные магазинчики. Предложение уже направлено в Совет законодателей РФ, по сообщению ЗСКО.

Обсудили и другие меры борьбы с нелегальной торговлей алкоголем - к примеру, регулировать ее продажу в многоквартирных домах. Кировскую полицию призвали более оперативно реагировать на сообщения от общественников, находящих магазины, которые сбывают продукцию «из-под полы», а также наладить работу с такими организациями по примеру «Ночного патруля».