В кировских домах из кранов может побежать желто-зеленая вода

Краситель, предназначенный для тестирования системы на утечки, безвреден для человека и домашних животных. Фото: vk.com/kf_tgc5

В Кирове начинают проверки закрытой системы теплоснабжения с помощью подкрашивания воды. По информации горадминистрации, стартуют они с понедельника 12 апреля.

В первую очередь краситель добавят в воду, поступающую от ТЭЦ-4. С 19 апреля окрасят ресурс, подаваемый от ТЭЦ-5. Делают это, чтобы определить, нет ли на теплосетях утечки. Поэтому, если увидите, что в вашем доме из кранов бежит желто-зеленая вода - сразу же звоните по номерам: 62-17-65, 71-67-16.

Стоит отметить, что краситель, который добавляют в воду, соответствует всем санитарным нормам. Он безвреден для человека и домашних животных. Однако пить такую воду все равно не рекомендуется.