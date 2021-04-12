В Кирове мусор после весенних субботников будут вывозить их организаторы

Вывоз мусора, собранного с придомовых территорий, должны организовать УК. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кирове вывозом мусора после субботников должны заниматься организаторы мероприятия, а не региональный оператор, сообщили в пресс-службе АО «Куприт».

- Отходы, собираемые на субботниках, не соответствуют определению ТКО, - пояснили в пресс-службе регоператора. - Соответственно, оставшийся после субботников мусор не вывозится в рамках оказания услуги по обращению с ТКО.

Кроме того, нельзя и складировать собранные во время субботников отходы в контейнеры для ТКО.

В АО «Куприт» пояснили, что вывоз мусора, собранного с придомовых территорий, должны организовать УК. За уборку отходов с территорий различных предприятий отвечают их руководители, а в скверах и парках - администрация.

Напомним, что ранее мэрия объявила о начале общегородских субботников. Всего запланировано проведение шести мероприятий: 17 апреля, 24 апреля, 15 мая, 22 мая, 29 мая, 5 июня.