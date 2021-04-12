В Белохолуницком районе лесоперерабатывающее предприятие оштрафовали на 250 тысяч рублей

Лесоперерабатывающее предприятие в Белохолуницком районе незаконно построило на своей территории административное здание и котельную. Фото: genproc.gov.ru

Арбитражный суд Кировской области вынес решение по делу незаконного строительства административного здания и котельной. Здания были возведены лесоперерабатывающим предприятием в Белохолуницком районе. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники ведомства провели проверку и выявили ряд нарушений. Установлено, что объекты построены самовольно. Экспертная оценка их качества не проводилась. В связи с этим прокурор Белохолуницкого района возбудил административное дело по ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ (нарушение установленного порядка строительства, эксплуатации объекта капитального строительства).

Предприятию назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей. Организация уже погасила всю сумму.