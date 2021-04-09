За месяц квартиры на вторичном рынке Кирова подорожали на 2,5%

Недвижимость подорожала практически во всех сегментах. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кирове продолжает дорожать недвижимость на вторичном рынке. В марте 2021 года стоимость одного квадратного метра на рынке жилья составила 51 тысячу 294 рубля, что на 2,51% больше аналогичного показателя за февраль. Об этом свидетельствуют данные предоставленные порталом «РеКиров.ру».

Недвижимость подорожала практически во всех сегментах:

- студии на 0.99%;

- однокомнатные квартиры на 2.2%;

- двухкомнатные квартиры на 2.7%;

- трехкомнатные квартиры на 3.3%.

В марте 2021 года подешевели лишь четырехкомнатные квартиры. Стоимость квадрантного метра в данной категории снизилась на 0,96%.

Напомним, что 8 апреля президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе разобраться в ситуации с резким ростом цен на жилье. По словам главы государства, в среднем по всей стране стоимость жилья выросла на 12%.