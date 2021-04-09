В Омутнинске двое приятелей украли 720 кг чермета

Теперь приятелям грозит до пяти лет тюрьмы на каждого. Фото: пресс-служба Кировского ЛО МВД на транспорте

В Кировской области поймали двух приятелей, укравших 720 кг чермета. Мужчины умудрились засветиться на камеру, выбрасывая награбленное из товарного поезда. Информацию сообщает региональный ЛО МВД на транспорте.

Инцидент произошел в Омутнинске, на станции Стальная. Двое 46-летних местных жителей, приметив остановившийся для проведения маневровых работ грузовой поезд, подумали, что украсть оттуда что-нибудь будет хорошей идеей. Мужчины, не теряя времени, забрались в полувагон с ломом черных металлов и поскидывали оттуда более полутонны товара. Ущерб после оценили в 11 тысяч рублей. Они, может, и незаметно бы металлолом перетаскали, но попались в объектив камеры.

Транспортная полиция задержала двух воришек. Теперь на них заведено уголовное дело за кражу. Мужчинам грозит до пяти лет тюрьмы - на каждого.