В центре Кирова «скорая помощь» с включенным спецсигналом попала в ДТП с тремя иномарками

В Кирове у ЦУМА столкнулись три иномарки и скорая помощь. Фото: vk.com/gibdd43

В четверг, в 19:10 в центре Кирова на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Воровского произошло массовое ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Кировской области.

Как рассказали в ведомстве, столкнулись «Лексус», «Ауди», «Хендай» и машина скорой помощи, которая двигалась с включенными спецсигналами. В результате происшествия водитель «скорой» получил травмы. Ему потребовалась госпитализация.

В настоящее время проводится проверка случившегося. Выясняются причины и условия происшествия.