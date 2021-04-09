«Сплошные проверки» автомобилистов пройдут в двух районах Кирова

Особое внимание полицейские будут уделять пригородным дорогам и въездам-выездам из Кирова. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В предстоящие выходные дни сотрудники Госавтоинспекции проверят кировских автолюбителей на трезвость. «Сплошные проверки» состоятся 10 и 11 апреля 2021 года в двух районах областного центра - Первомайском и Ленинском. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Особое внимание полицейские будут уделять пригородным дорогам и въездам-выездам из Кирова. Традиционно вместе с сотрудниками ГИБДД на дороги выедут активисты движения «Ночной патруль» и представители добровольных дружин.

ГИБДД по Кировской области напоминает, что нетрезвым водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав сроком до двух лет. А за повторное нарушение предусмотрена и уголовная ответственность.