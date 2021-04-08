Два кировских школьника стали победителями всероссийских олимпиад

Два кировских ученика физико-математического лицея стали победителями всероссийских олимпиад. Фото: 43edu.ru

Два ученика кировского физико-математического лицея стали победителями всероссийских олимпиад в разных дисциплинах.

Как сообщили в министерстве образования Кировской области, десятиклассник Егор Загоскин одержал победу по экономике.

- Я старался не сделать глупых ошибок, которые могли бы испортить мой результат, - cказал Егор. - Во время соревнования я также внимательно следил за грамотным оформлением решений задач.

По его словам, он уже определился с вузом, в котором продолжит свое дальнейшее обучение. Молодой человек собирается поступить в «Высшую школу экономики».

Вторым победителем признали кировчанина Александра Ившина. Ему не было равных в дисциплине «Физика». Кроме победителей, представители нашего региона завоевали 5 призовых мест по экономике, истории, физике.

Отметим, что олимпиада включает в себя четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. В региональном этапе приняло участие более 1500 человек, в заключительном этапе - 62 школьника из Кировской области. Интеллектуальные соревнования проходят по 24 предметам и завершатся 30 апреля.