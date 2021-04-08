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Общество8 апреля 2021 16:02

КСП: в Центре технического творчества выявлены нарушения на 2,7 миллиона рублей

Информация направлена в прокуратуру Кировской области
Андрей Сергеев
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Всего Центру технического творчества в 2019-2020 годах из областного бюджета предоставили субсидии на общую сумму 89,6 миллиона рублей. Фото: pixabay.com

Всего Центру технического творчества в 2019-2020 годах из областного бюджета предоставили субсидии на общую сумму 89,6 миллиона рублей. Фото: pixabay.com

Контрольно-счетная палата Кировской области обнаружила нарушения в Центре технического творчества на 2,7 миллиона рублей. Проверкой выявлены отдельные факты нецелевого и неэффективного расходования бюджетных средств, невыполнения нормативных требований при распоряжении госимуществом и другие недочеты. Однако аудиторы отмечают, что в совокупности бюджетные средства и имущество использовались учреждением в уставных целях, а все поставленные задачи были достигнуты.

Отметим, что всего Центру технического творчества в 2019-2020 годах из областного бюджета предоставили субсидии на общую сумму 89,6 миллиона рублей, а также 147,4 миллиона рублей выделили на создание детских технопарков «Кванториум» и на другие мероприятия.

Информация же о нарушениях бюджетного законодательства направлена в прокуратуру Кировской области. Кроме того, отчет предоставлен губернатору и Законодательному собранию.

СПРАВКА «КП»

Центр технического творчества – это областное государственное учреждение дополнительного образования, реализующее программы технической направленности для детей и молодежи.